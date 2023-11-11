【ニューヨーク時事】週末１０日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利上げ観測が再燃する中、円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１５１円台半ばに小幅下落した。午後５時現在は１５１円４８～５８銭と、前日同時刻比１８銭の円安・ドル高。