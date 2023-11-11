サウジ皇太子がイスラエル非難 民間人標的、人道法違反と指摘
2023年11月11日06時15分
サウジ皇太子がイスラエル非難 民間人標的、人道法違反と指摘
2023年11月11日06時15分
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ウォール・ストリート・ジャーナル