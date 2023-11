イリノイ州ノースブルック--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- UL Solutions Inc.(以下「ULソリューションズ」)は、本日、米国証券取引委員会(以下「SEC」)に対し、クラスA普通株式の新規株式公開に関する登録届出書をフォームS-1で正式に提出したことを発表しました。

募集株式数および公募案に関する価格の範囲は未定です。公募案は市場その他の条件に左右され、公募が完了するか否か、いつ完了するか、また、実際の公募の規模や条件について保証することはできません。

ULソリューションズは、クラスA普通株式をニューヨーク証券取引所に「ULS」の銘柄コードで上場する予定です。

この公募案で売却されるクラスA普通株式のすべては、現在ULソリューションズの唯一の株主である非営利団体ULスタンダード&エンゲージメントによって売却されます。ULソリューションズは、公募案でクラスA普通株式を募集しておらず、株式の売却案からいかなる収益も受け取りません。

ゴールドマン・サックスとJPモルガン(アルファベット順)が主幹事ブックランナーを務め、BofAセキュリティーズが幹事ブックランナーを務めます。シティグループ、ジェフェリーズ、UBSインベストメント・バンクがこの公募案に関する追加のブックランナーを務めます。ベアード、レイモンド・ジェームズ、スタイフェル、ウェルズ・ファーゴ証券、ウィリアム・ブレアがこの公募案に関する共同マネージャーを務めます。

この公募案は、趣意書によってのみ行われます。公募案に関する予備的な趣意書の写しは、入手可能になった場合には、Goldman Sachs & Co. LLC、Attention:Prospectus Department、200 West Street, New York, NY 10282、電話:(866)471-2526、ファックス:212-902-9316、または電子メール:prospectus-ny@ny.email.gs.comおよびJ.P. Morgan Securities LLC、c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話:(866)803-9204、または電子メール:prospectus-eq_fi@jpmchase.comから入手できます。

この有価証券の公募案に関するフォームS-1の登録届出書は、SECに提出されていますが、まだ発効していません。この有価証券は、登録届出書が効力を生ずる時までは、売却することも、また、購入の申込みを受け入れることもできません。本プレスリリースは、この有価証券の売却の申込みまたは購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、また、いかなる州または管轄区域における証券法に基づく登録または資格付与前に、当該申込み、勧誘または販売が違法となる可能性のあるいかなる州または管轄区域においても、この有価証券の販売は行われないものとします。

ULソリューションズについて

応用安全科学の世界的リーダーであるULソリューションズは、安全、セキュリティ、持続可能性の課題を100カ国以上におけるお客様にとっての機会に変えます。ULソリューションズは、お客様の製品イノベーションとビジネス成長をサポートするソフトウェア製品およびアドバイザリーサービスの提供とともに、テスト、検査、認定サービスの提供を行っています。UL認定マークは、当社のお客様の製品に対する信頼の象徴として認められており、安全ミッションを推進するための揺るぎない献身を反映しています。私たちは、お客様の革新、新製品や新サービスの発売、世界市場や複雑なサプライチェーンの誘導を支援し、将来にわたって持続可能かつ責任ある成長をもたらします。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る:https://www.businesswire.com/news/home/20231110512800/ja/