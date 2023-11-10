【ニューヨーク時事】週末１０日のニューヨーク株式相場は、追加利上げに積極的と受け止められたパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の前日の発言を受けた売りが一服し、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１０２．２７ドル高の３万３９９４．２１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５１．０２ポイント高の１万３５７２．４７。