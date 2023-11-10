【ニューヨーク時事】週末１０日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇が一服する中、円相場は１ドル＝１５１円台前半で小動きとなった。午前９時現在は１５１円３０～４０銭と、前日午後５時と同水準。