【ロンドン時事】週末１０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の動向を眺めながらの取引となり、１ドル＝１５１円台半ばで推移した。正午現在は１５１円４３～５３銭と、前日午後４時比５３銭の円安・ドル高。