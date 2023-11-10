Ｊ２大分は１０日、下平隆宏監督（５１）が今季限りで退任すると発表した。１２日の最終節を残し、勝ち点５９の９位でプレーオフ進出の可能性はなく、Ｊ１復帰を逃した。

下平氏は柏、横浜Ｃの監督を歴任。Ｊ２の大分を２０２２年から率いた。