２位大谷と契約 プロ野球・ロッテ
2023年11月10日19時39分
【ロッテ】２位指名の大谷輝龍投手（日本海リーグ・富山）と契約金７０００万円、年俸１２００万円で契約した。（金額は推定）。
２位大谷と契約 プロ野球・ロッテ
2023年11月10日19時39分
【ロッテ】２位指名の大谷輝龍投手（日本海リーグ・富山）と契約金７０００万円、年俸１２００万円で契約した。（金額は推定）。
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