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神田副大臣進退で政権苦慮　立民代表「補正審議は不可能」

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神田副大臣進退で政権苦慮　立民代表「補正審議は不可能」

2023年11月10日19時36分

記者団の取材に応じる岸田文雄首相＝１０日午後、首相官邸

記者団の取材に応じる岸田文雄首相＝１０日午後、首相官邸

  • 記者会見する立憲民主党の泉健太代表＝１０日、国会内

　税金滞納が発覚した自民党の神田憲次財務副大臣の扱いに岸田政権が苦慮している。不祥事で政務三役の辞任が相次ぐ中、さらなる「辞任ドミノ」は避けたいのが本音。攻勢を強める立憲民主党は、続投したままでは経済対策などを巡る国会審議に影響しかねないと警告しており、岸田文雄首相の判断が焦点となっている。
　神田氏は自身が代表を務める会社が保有する土地・建物について、固定資産税の滞納により過去４回、差し押さえを受けたことを認めた。１０日の衆院内閣委員会で立民の本庄知史氏から詳細な説明を求められた神田氏は「精査している」と繰り返した。進退に関し「言及を控えたい」と述べ、歯切れの悪い答弁に終始した。

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