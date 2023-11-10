共産、富山２区に新人 次期衆院選
2023年11月10日19時22分
共産党富山県委員会は１０日、次期衆院選の富山２区に新人で党県常任委員の泉野和之氏（６６）を擁立すると発表した。
共産、富山２区に新人 次期衆院選
2023年11月10日19時22分
共産党富山県委員会は１０日、次期衆院選の富山２区に新人で党県常任委員の泉野和之氏（６６）を擁立すると発表した。
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