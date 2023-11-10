女子テニスの国別対抗戦、ビリー・ジーン・キング杯プレーオフの日本―コロンビアは１０日、東京・有明コロシアムで開幕し、日本はシングルス２試合で１勝１敗とした。

第１試合は本玉真唯（島津製作所）がカミラ・オソリオに４―６、４―６で敗れたが、第２試合で日比野菜緒（ブラス）がユリアナ・リサラソを６―２、６―４で下した。

最終日の１１日はシングルス２試合とダブルス１試合を予定。先に３勝したチームが、来年に行われるファイナル予選に進む。