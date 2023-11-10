西日本鉄道＝２０２４年３月期連結業績予想を変更し、売上高を４２５３億円（従来予想４３６０億円）に下方修正した一方、営業利益を２０４億円（同１７３億円）、純利益を１３８億円（同１０８億円）にそれぞれ上方修正した。国際物流事業の輸出入取扱高が減少して売上高が期初予想を下回る一方、運輸業や不動産業で費用が見込みを下回ることで利益を押し上げる。