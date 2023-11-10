パナコネクト、平均５％以上賃上げ 来年度、国内全社員が対象
2023年11月10日18時57分
パナソニックホールディングス傘下でシステム開発などを行うパナソニックコネクト（東京）が２０２４年度に国内全社員の年収を平均で５％以上引き上げる方針を固めたことが１０日、分かった。人材の確保につなげたい狙い。
パナコネクト、平均５％以上賃上げ 来年度、国内全社員が対象
2023年11月10日18時57分
パナソニックホールディングス傘下でシステム開発などを行うパナソニックコネクト（東京）が２０２４年度に国内全社員の年収を平均で５％以上引き上げる方針を固めたことが１０日、分かった。人材の確保につなげたい狙い。
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