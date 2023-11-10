旅行大手ＪＴＢ（東京）と商船三井傘下の商船三井クルーズ（同）は１０日、クルーズ市場拡大に向けた連携協定を締結した。２０２４年以降に商船三井クルーズが新船を相次ぎ投入するのに合わせ、寄港地での観光コンテンツや、クルーズ商品の開発などで協力。主な客層である国内の富裕層に加え、訪日観光客など新たな需要開拓を図る。