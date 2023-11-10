医薬品卸売り大手スズケンのロゴマーク

医薬品卸売り大手のスズケンは１０日、電子カルテのプラットフォームサービスを手掛けるウェルビーの株式を追加取得し、持ち分法適用会社化すると発表した。今後、製薬企業向けの新サービスや、両社が保有する顧客管理ＩＤの連携などを検討する。