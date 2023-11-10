上川外相、１２日から米訪問 ＡＰＥＣ閣僚会議出席
2023年11月10日18時38分
上川陽子外相は１０日の記者会見で、１２日から１６日の日程で米サンフランシスコを訪問し、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）閣僚会議に出席すると発表した。上川氏は「自由で開かれた貿易・投資の推進、地球規模課題への対応といった重要課題について日本の立場を発信する」と述べた。
上川外相、１２日から米訪問 ＡＰＥＣ閣僚会議出席
2023年11月10日18時38分
上川陽子外相は１０日の記者会見で、１２日から１６日の日程で米サンフランシスコを訪問し、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）閣僚会議に出席すると発表した。上川氏は「自由で開かれた貿易・投資の推進、地球規模課題への対応といった重要課題について日本の立場を発信する」と述べた。
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