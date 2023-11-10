円、１５１円台前半 ロンドン外為
2023年11月10日18時24分
【ロンドン時事】週末１０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米金融引き締め策の長期化観測を背景に円が下落した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１５１円台前半で推移した。午前９時現在は１５１円３６～４６銭と、前日午後４時比４６銭の円安・ドル高。
円、１５１円台前半 ロンドン外為
2023年11月10日18時24分
【ロンドン時事】週末１０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米金融引き締め策の長期化観測を背景に円が下落した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１５１円台前半で推移した。午前９時現在は１５１円３６～４６銭と、前日午後４時比４６銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル