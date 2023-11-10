【バンコク時事】日本政策金融公庫とバンコク日本人商工会議所（ＪＣＣ）、タイ投資委員会（ＢＯＩ）、日本貿易振興機構（ジェトロ）バンコク事務所は９日、バンコクのホテルで１５回目となる「日タイビジネス商談会」を開催した。在タイ日系企業の販売先・仕入れ先の多角化や技…