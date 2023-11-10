【ハノイ時事】東南アジア商業銀行（ＳｅＡバンク）は９日、イオンフィナンシャルサービスとの間で、金融子会社ポスト・アンド・テレコミュニケーション・ファイナンス（ＰＴＦ）の株式売却契約に署名したと発表した。ＳｅＡバンクは、ＰＴＦの全株式を４兆３０００億ドン（約２…
ベトナム金融会社の株式譲渡契約に署名 ＳｅＡバンクとイオ…
【ハノイ時事】東南アジア商業銀行（ＳｅＡバンク）は９日、イオンフィナンシャルサービスとの間で、金融子会社ポスト・アンド・テレコミュニケーション・ファイナンス（ＰＴＦ）の株式売却契約に署名したと発表した。ＳｅＡバンクは、ＰＴＦの全株式を４兆３０００億ドン（約２…
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