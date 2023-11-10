石油資源開発＝２０２４年３月期の連結業績予想の売上高、営業利益、経常利益、純利益を上方修正した。８月の前回予想時と比べ、原油価格が上昇し、原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）などの販売価格が上昇。円安も純利益を押し上げた。