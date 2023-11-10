福井銀行は１０日、同じ福井市に本店を置き、資本提携している福邦銀行を来年１０月に完全子会社化した上で、２０２６年５月に合併することで基本合意したと発表した。人口減少や円安、原材料高など経営環境が厳しさを増す中、合併により外部環境の変化や課題に柔軟に対応できる経営体制の構築を目指す。

来年５月に完全子会社化へ向けた契約を結び、同６月の福邦銀の株主総会で諮る。株式交換比率は未定。