【ハノイ時事】日本貿易振興機構（ジェトロ）が日本食品の売り込みを目指したイベントを相次ぎベトナムで開催している。９月以降、ハノイとホーチミン市にショールームを設けて日本酒、健康食品、調味料といった地元食品バイヤーの関心が高い商品を展示し、実際の取引に向けた商…
日本食品売り込みへ相次ぎイベント 輸出拡大狙いベトナムで…
【ハノイ時事】日本貿易振興機構（ジェトロ）が日本食品の売り込みを目指したイベントを相次ぎベトナムで開催している。９月以降、ハノイとホーチミン市にショールームを設けて日本酒、健康食品、調味料といった地元食品バイヤーの関心が高い商品を展示し、実際の取引に向けた商…
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