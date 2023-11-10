〔決算〕スズケン、２４年３月期予想を上方修正 コロナウイルス商材の一般流通で
2023年11月10日16時23分
スズケン＝２０２４年３月期連結業績予想について、売上高と各利益を上方修正した。新型コロナウイルス感染症が５類に引き下げられ、関連薬が一般流通したことで売り上げが押し上げられる見込み。販管費の抑制も奏功する。
〔決算〕スズケン、２４年３月期予想を上方修正 コロ…
2023年11月10日16時23分
スズケン＝２０２４年３月期連結業績予想について、売上高と各利益を上方修正した。新型コロナウイルス感染症が５類に引き下げられ、関連薬が一般流通したことで売り上げが押し上げられる見込み。販管費の抑制も奏功する。
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