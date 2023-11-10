〔決算〕すかいらーくＨＤ、１～９月黒字転換 コロナ落ち着き客足回復
2023年11月10日16時16分
すかいらーくホールディングス＝２０２３年１～９月の連結業績は増収増益。営業利益、純利益ともに黒字転換した。コロナ禍の落ち着きにより客足が回復した。
〔決算〕すかいらーくＨＤ、１～９月黒字転換 コロナ落ち着き客…
2023年11月10日16時16分
すかいらーくホールディングス＝２０２３年１～９月の連結業績は増収増益。営業利益、純利益ともに黒字転換した。コロナ禍の落ち着きにより客足が回復した。
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