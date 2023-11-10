【バンコク時事】タイ投資委員会（ＢＯＩ）は９日、パーンプリー副首相兼外相が議長を務める本委員会を開き、自動車産業によるロボット・自動化システムの導入に向けた投資について、税制優遇を与えることを承認した。

ＢＯＩのナリット長官によると、内燃エンジン機関（ＩＣ…