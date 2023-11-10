彭栄次氏が死去 台湾の元対日窓口トップ、８８歳
2023年11月10日15時37分
彭 栄次氏（台湾の対日交流窓口機関、亜東関係協会の元会長）関係者によると、１０月１１日、病気のため死去、８８歳。
北西部・苗栗県出身。李登輝元総統に近い知日派の実業家として知られ、日本の政財界に太い人脈があった。０９年、現在の台湾日本関係協会の前身、亜東関係協会の会長に就任、１２年まで務めた。日台の友好関係、相互理解の向上に貢献したとして１５年に旭日重光章を受章した。（台北時事）。
彭栄次氏が死去 台湾の元対日窓口トップ、８８歳
2023年11月10日15時37分
彭 栄次氏（台湾の対日交流窓口機関、亜東関係協会の元会長）関係者によると、１０月１１日、病気のため死去、８８歳。
北西部・苗栗県出身。李登輝元総統に近い知日派の実業家として知られ、日本の政財界に太い人脈があった。０９年、現在の台湾日本関係協会の前身、亜東関係協会の会長に就任、１２年まで務めた。日台の友好関係、相互理解の向上に貢献したとして１５年に旭日重光章を受章した。（台北時事）。
関連記事
こんな記事も
国際用語
国際
日韓首脳、座談会出席へ 米名門大で先端技術テーマ(11/10 16:46)
処理水の安全確保を注視 気候変動対処で新基金―島しょ国(11/10 16:21)
彭栄次氏が死去 台湾の元対日窓口トップ、８８歳(11/10 15:37)
プーチン氏がカザフスタン訪問 逮捕状後３カ国目(11/10 14:27)
バッジ大のＡＩ端末が話題 手に情報投影―米新興企業(11/10 14:15)
世界初の眼球移植実施 「不可能とされていた手術」―米(11/10 14:11)
フランク・ボーマン氏死去 元米宇宙飛行士(11/10 11:59)
イスラエル、１日４時間の戦闘休止 ガザ住民退避拡大へ―米高官が歓迎(11/10 11:49)
ロシア、日本との非核化協定を停止 松野官房長官「事前通報なく遺憾」(11/10 11:28)
民主上院中道派が議員引退へ 大統領選出馬の観測―米(11/10 08:47)
追加利上げ「適切ならためらわず」 インフレ率は目標超過―米ＦＲＢ議長(11/10 08:09)
ＮＹ円、１５１円台前半(11/10 07:35)
ポルトガル、来年３月に総選挙 首相の辞意受け(11/10 07:34)
ガザ戦闘、長期化も 米軍制服組トップが見通し(11/10 07:29)
米自動車の労使合意称賛 「全労働者に利益」―バイデン氏(11/10 07:28)
ＮＹ株、続落 米金利上昇が重荷(11/10 07:17)
マウスと同じ方法でキメラサル 遺伝的に異なる細胞混在―中国チーム(11/10 07:07)
イスラエル軍、ハマスと市街戦激化か ガザ侵攻、市民は退避継続―人質解放へ協議続く(11/10 07:04)
フーシ派がイスラエル攻撃 学校に被害(11/10 07:01)
新たに人質２人の映像 ガザに連行、「イスラム聖戦」公開(11/10 06:45)
製造業の電気料金引き下げ ５年で４．５兆円の負担軽減―独(11/10 05:43)
関係安定化へ「強固な基盤を」 中国副首相と会談―米財務長官(11/10 05:38)
ＮＹ株、もみ合い(11/10 00:15)
ＮＹ円、１５１円近辺(11/09 23:31)
ＴｉｋＴｏｋとユーチューブを調査 未成年の保護対策で―欧州委(11/09 22:12)
サンチェス首相、続投の公算 支持の見返りに恩赦―スペイン(11/09 21:44)
円、１５１円台前半 ロンドン外為(11/09 21:24)
ガザ人道支援で国際会合 停戦へ努力を―仏大統領(11/09 21:01)
ロ朝軍事協力に「深い懸念」 日本含む安保協力強化―米韓外相(11/09 20:41)
「年内に戦果示したい」 反転攻勢の前進強調―ウクライナ大統領(11/09 20:35)
ウォール・ストリート・ジャーナル