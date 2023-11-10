阪神は１０日、来季の１軍コーチ陣を発表した。岡田彰布監督が１５年ぶりに指揮を執り、リーグ優勝と日本一に輝いた今季から変更はない。和田豊２軍監督も留任する。陣容は次の通り。

【１軍】▽監督 岡田彰布▽ヘッド 平田勝男▽投手 安藤優也、久保田智之▽バッテリー 嶋田宗彦▽打撃 今岡真訪、水口栄二▽内野守備走塁 馬場敏史、藤本敦士▽外野守備走塁 筒井壮。