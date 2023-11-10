海野和三郎氏死去（東京大名誉教授・天文学）
2023年11月10日15時22分
海野 和三郎氏（うんの・わさぶろう＝東京大名誉教授・天文学）７日午後１０時３０分、肺炎のため、東京都足立区の病院で死去、９８歳。埼玉県出身。葬儀は１３日午前１０時から杉並区松庵３の１６の２の四季風松庵で。喪主は長女織田真理子（おりた・まりこ）さん。
海野和三郎氏死去（東京大名誉教授・天文学）
2023年11月10日15時22分
海野 和三郎氏（うんの・わさぶろう＝東京大名誉教授・天文学）７日午後１０時３０分、肺炎のため、東京都足立区の病院で死去、９８歳。埼玉県出身。葬儀は１３日午前１０時から杉並区松庵３の１６の２の四季風松庵で。喪主は長女織田真理子（おりた・まりこ）さん。
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