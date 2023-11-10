エクアドル国家統計調査局（ＩＮＥＣ）は８日、２０２３年１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が１１２．１９（１４年＝１００）となり、前年同月比１．９３％上昇したと発表した。前月比では０．１８％低下。１～１０月累計（前年１２月比）では１．７８％の伸びとなった。

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