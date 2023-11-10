チリ国家統計局（ＩＮＥ）は８日、２０２３年１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ、２０１８年＝１００）が１３３．８２となり、前月比では０．４％、前年同月比では５．０％上昇したと発表した。１～１０月の累計では２２年末から３．７％上昇。

費目別の前年同月比では、１２費…