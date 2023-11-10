大正製薬ホールディングス（ＨＤ）は１０日、早期退職優遇制度に６４５人の応募があったと発表した。組織改革の一環で、９月３０日までに全員が退職した。早期退職の実施は２０１８年以来。割増退職金などの費用約６０億円は２３年９月中間決算に特別損失として計上した。



塩野義、早期退職に３０１人応募

早期退職は、勤続３年以上で満３０歳以上のグループ社員を対象に、今年５月から８月にかけて募集した。