東京海上ＨＤ、防災・減災事業の新会社設立
2023年11月10日15時04分
東京海上ホールディングス（ＨＤ）は１０日、防災・減災事業に取り組む新会社「東京海上レジリエンス」を設立したと発表した。国内で自然災害が激甚化する中、民間企業や自治体に対して、防災・減災につながるサービスを提供する。
東京海上ＨＤ、防災・減災事業の新会社設立
2023年11月10日15時04分
東京海上ホールディングス（ＨＤ）は１０日、防災・減災事業に取り組む新会社「東京海上レジリエンス」を設立したと発表した。国内で自然災害が激甚化する中、民間企業や自治体に対して、防災・減災につながるサービスを提供する。
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