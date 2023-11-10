【香港時事】香港上場の中国光学レンズ大手・舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー、浙江省餘姚市）が９日発表した１０月の携帯端末向けカメラレンズ出荷量は、前年同月比１７．５％増の１億１７８３万５０００個だった。前月比では５．５％増。

車載レンズは前…