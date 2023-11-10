【香港時事】日清食品ホールディングスの香港子会社「日清食品」（香港日清）が１０日発表した２０２３年１～９月期決算は、純利益が前年同期比１６．１％増の２億７０００万香港ドル（以下ドル、約５２億３０００万円）だった。売上高は５．０％減の２９億５６００万ドル。前年…
香港日清、１～９月は１６％増益 値上げと原材料費低下が後…
【香港時事】日清食品ホールディングスの香港子会社「日清食品」（香港日清）が１０日発表した２０２３年１～９月期決算は、純利益が前年同期比１６．１％増の２億７０００万香港ドル（以下ドル、約５２億３０００万円）だった。売上高は５．０％減の２９億５６００万ドル。前年…
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