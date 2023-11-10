１９６円安の３万２４５０円０３銭 １０日午前の平均株価
2023年11月10日11時41分
１０日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２４５０円０３銭と前日終値比１９６円４３銭安で終わった。出来高は概算で８億５６００万株。
１９６円安の３万２４５０円０３銭 １０日午前の平均株価
2023年11月10日11時41分
１０日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２４５０円０３銭と前日終値比１９６円４３銭安で終わった。出来高は概算で８億５６００万株。
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