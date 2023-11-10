【上海時事】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは９日、中国で現地生産する小型セダン「モデル３」とコンパクトクロスオーバー「モデルＹ」について、長航続距離仕様車の価格を引き上げた。同社ウェブサイトによると、モデル３、モデルＹの同仕様車価格は２９万７４００元（約６２…
テスラ、中国で現地生産車の一部値上げ 上海
【上海時事】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは９日、中国で現地生産する小型セダン「モデル３」とコンパクトクロスオーバー「モデルＹ」について、長航続距離仕様車の価格を引き上げた。同社ウェブサイトによると、モデル３、モデルＹの同仕様車価格は２９万７４００元（約６２…
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