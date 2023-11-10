小平は暫定６位 米男子ゴルフ
2023年11月10日10時34分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのバミューダ選手権は９日、英領バミューダ諸島のポートロイヤルＧＣ（パー７１）で第１ラウンドが行われたが、一部選手が競技を終了できず日没サスペンデッドとなった。小平智はボギーなしの７バーディーで６４をマークし、暫定６位と好発進した。
６１で回ったアレクサンダー・ノレン（スウェーデン）が暫定首位に立った。
小平は暫定６位 米男子ゴルフ
2023年11月10日10時34分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのバミューダ選手権は９日、英領バミューダ諸島のポートロイヤルＧＣ（パー７１）で第１ラウンドが行われたが、一部選手が競技を終了できず日没サスペンデッドとなった。小平智はボギーなしの７バーディーで６４をマークし、暫定６位と好発進した。
６１で回ったアレクサンダー・ノレン（スウェーデン）が暫定首位に立った。
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