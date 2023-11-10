東京、神奈川で震度３
2023年11月10日10時20分
１０日午前１０時ごろ、神奈川県東部を震源とする地震があり、東京都千代田区と町田市、神奈川県厚木市と相模原市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。
東京、神奈川で震度３
2023年11月10日10時20分
１０日午前１０時ごろ、神奈川県東部を震源とする地震があり、東京都千代田区と町田市、神奈川県厚木市と相模原市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。
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