【ニューヨーク時事】９日のニューヨーク外国為替市場では、日米金利差拡大を意識した円売り・ドル買いが進み、円相場は１ドル＝１５１円台前半に下落した。午後５時現在は１５１円３０～４０銭と、前日同時刻比３９銭の円安・ドル高。