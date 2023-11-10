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１０日の朝刊（都内最終版）☆１

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１０日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年11月10日07時07分

【１面トップ】
〔朝日〕毎日４時間戦闘休止へ　ガザ北部　米報道官が発表
〔毎日〕首相、年内解散見送りへ　減税不評　求心力陰り
〔読売〕抗菌薬原薬　国産化へ　政府助成　中国依存　脱却図る　経済安保「特定重要物資」
〔日経〕中国減速、製造業９％減益　世界７～９月　電機や化学不振　全体３％増益　車・金融好調
〔産経〕首相　年内解散見送り　支持率低迷「まずは経済」▽勝算見込めず　時機探る
〔東京〕ミサイル攻撃　標的化懸念　有事、自衛隊使用へ４０空港・港湾拡充　沖縄・九州など集中　「観光振興」歓迎も
【共通ニュース】
◆日中首脳会談　１６日にも　ＡＰＥＣに合わせ調整　実現なら１年ぶり
◆少子化対策の財源　医療保険料に上乗せ徴収案　こども家庭庁提示
◆マイナ誤登録１１６７件に　公金受取口座　総点検、新たに判明
◆非常時　国の指示権強化　コロナ教訓　自治体に対応義務　地制調答申案
◆学術会議の法人化案を議論　政府有識者懇、「考え方」示す
◆経常黒字最大１２．７兆円　４～９月
◆ソフトバンクＧ赤字１．４兆円　９月中間　投資事業の分配響く
◆１．７億円ポイント詐取疑い　６人逮捕　１６万回超の取引装う　ａｕＰＡＹ（続）

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