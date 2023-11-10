【１面トップ】

〔朝日〕毎日４時間戦闘休止へ ガザ北部 米報道官が発表

〔毎日〕首相、年内解散見送りへ 減税不評 求心力陰り

〔読売〕抗菌薬原薬 国産化へ 政府助成 中国依存 脱却図る 経済安保「特定重要物資」

〔日経〕中国減速、製造業９％減益 世界７～９月 電機や化学不振 全体３％増益 車・金融好調

〔産経〕首相 年内解散見送り 支持率低迷「まずは経済」▽勝算見込めず 時機探る

〔東京〕ミサイル攻撃 標的化懸念 有事、自衛隊使用へ４０空港・港湾拡充 沖縄・九州など集中 「観光振興」歓迎も

【共通ニュース】

◆日中首脳会談 １６日にも ＡＰＥＣに合わせ調整 実現なら１年ぶり

◆少子化対策の財源 医療保険料に上乗せ徴収案 こども家庭庁提示

◆マイナ誤登録１１６７件に 公金受取口座 総点検、新たに判明

◆非常時 国の指示権強化 コロナ教訓 自治体に対応義務 地制調答申案

◆学術会議の法人化案を議論 政府有識者懇、「考え方」示す

◆経常黒字最大１２．７兆円 ４～９月

◆ソフトバンクＧ赤字１．４兆円 ９月中間 投資事業の分配響く

◆１．７億円ポイント詐取疑い ６人逮捕 １６万回超の取引装う ａｕＰＡＹ（続）