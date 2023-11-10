ＮＹ株、続落 米金利上昇が重荷
2023年11月10日07時17分
【ニューヨーク時事】９日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇が重荷となり続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２２０．３３ドル安の３万３８９１．９４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２８．９６ポイント安の１万３５２１．４５で引けた。
ＮＹ株、続落 米金利上昇が重荷
2023年11月10日07時17分
【ニューヨーク時事】９日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇が重荷となり続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２２０．３３ドル安の３万３８９１．９４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２８．９６ポイント安の１万３５２１．４５で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル