【エルサレム時事】イスラエルを奇襲したイスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザに連行した人質約２４０人のうち、新たに２人の映像が９日、公開された。反イスラエル闘争でハマスと連携する武装組織「イスラム聖戦」がＳＮＳに動画を投稿。ハマスが拘束した後、身柄を引き渡したとみられる。