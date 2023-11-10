【サンパウロ時事】ブラジル地理統計院（ＩＢＧＥ）は８日、９月の小売売上高（数量ベース）が季節調整済みの前月比０．６％増加したと発表した。調査対象８部門のうち、スーパーなど３部門で増加。ロイター通信によると、市場予想の横ばいを上回った。

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