中国、廈門--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 定置型電池メーカーのHithiumは、主にテキサス州とカリフォルニア州で事業を展開するエネルギー貯蔵プロジェクト開発企業のパーフェクトパワーLLCと、新たな協力協定を結んだことを発表しました。Hithiumが1GWhのバッテリー製品を供給する協定に署名したことで、パーフェクトパワーはこれらの製品を同社のマーケット全体に展開する見通しです。両社は中国・厦門のHithium本社にて基本合意書(MOU)に署名しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231109616529/ja/

Signing ceremony site Left: CEO of Perfect Power, Anthony (Tony) Maselli; Right: Chairman of Hithium, Jeff Wu (Photo: Business Wire)