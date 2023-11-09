沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で９日、中国海警局の「海警」４隻が約１時間半にわたり、日本の領海に侵入し航行した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は５日以来で、今年３１回目。

第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、４隻は午後４時～同１５分ごろ、南小島南の領海に侵入。同５時２５～４５分ごろ、同島東から領海を出た。