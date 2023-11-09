米本千葉銀頭取、仕組み債の不適切販売を謝罪
2023年11月09日19時21分
千葉銀行の米本努頭取は９日の９月中間決算会見で、「仕組み債」の不適切販売に関して金融庁から業務改善命令を受けたことについて、「一連の事態を厳粛に受け止めている」と謝罪した。
米本千葉銀頭取、仕組み債の不適切販売を謝罪
2023年11月09日19時21分
千葉銀行の米本努頭取は９日の９月中間決算会見で、「仕組み債」の不適切販売に関して金融庁から業務改善命令を受けたことについて、「一連の事態を厳粛に受け止めている」と謝罪した。
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