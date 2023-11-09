トヨタ自動車など２回戦へ 社会人野球日本選手権
2023年11月09日17時47分
社会人野球の第４８回日本選手権第２日は９日、京セラドーム大阪で１回戦が行われ、昨年王者で７月の都市対抗大会を制したトヨタ自動車と、日本製鉄かずさマジックが２回戦に進んだ。
トヨタ自動車は嘉陽が完投し、日本製鉄鹿島を４―２で退けた。日本製鉄かずさマジックはＫＭＧホールディングスを５―１で下した。五回に二塁打３本を集めて４点を奪った。
第３試合は大阪ガス―東芝。
トヨタ自動車など２回戦へ 社会人野球日本選手権
2023年11月09日17時47分
社会人野球の第４８回日本選手権第２日は９日、京セラドーム大阪で１回戦が行われ、昨年王者で７月の都市対抗大会を制したトヨタ自動車と、日本製鉄かずさマジックが２回戦に進んだ。
トヨタ自動車は嘉陽が完投し、日本製鉄鹿島を４―２で退けた。日本製鉄かずさマジックはＫＭＧホールディングスを５―１で下した。五回に二塁打３本を集めて４点を奪った。
第３試合は大阪ガス―東芝。
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