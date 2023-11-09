社会人野球の第４８回日本選手権第２日は９日、京セラドーム大阪で１回戦が行われ、昨年王者で７月の都市対抗大会を制したトヨタ自動車と、日本製鉄かずさマジックが２回戦に進んだ。

トヨタ自動車は嘉陽が完投し、日本製鉄鹿島を４―２で退けた。日本製鉄かずさマジックはＫＭＧホールディングスを５―１で下した。五回に二塁打３本を集めて４点を奪った。

第３試合は大阪ガス―東芝。