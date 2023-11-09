任期満了に伴う高知県知事選が９日告示され、午後５時に立候補の届け出を締め切った結果、再選を目指す現職の浜田省司氏（６０）＝自民、公明推薦、新人で飲食店経営の中島康治氏（４５）、新人で元県議の米田稔氏（７１）＝共産推薦、新人で農業の山下陽一氏（７５）の無所属４人による争いが確定した。



岩手知事に達増氏５選 自公支援の新人破る

浜田県政１期目の評価が主な争点。投開票は２６日。