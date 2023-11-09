９日午前９時５０分ごろ、横浜市都筑区加賀原の民家に住む６０代女性から「知らない男３人組が入ってきた」と１１０番があった。神奈川県警都筑署によると、男３人が１階の窓ガラスを割って押し入り、アクセサリーなどを奪って逃走したという。女性にけがはなかった。同署は強盗事件として、３人組の行方を追っている。