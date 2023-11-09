民家に男３人組強盗 アクセサリー奪い逃走―神奈川県警
2023年11月09日17時34分
９日午前９時５０分ごろ、横浜市都筑区加賀原の民家に住む６０代女性から「知らない男３人組が入ってきた」と１１０番があった。神奈川県警都筑署によると、男３人が１階の窓ガラスを割って押し入り、アクセサリーなどを奪って逃走したという。女性にけがはなかった。同署は強盗事件として、３人組の行方を追っている。
民家に男３人組強盗 アクセサリー奪い逃走―神奈川県警
2023年11月09日17時34分
９日午前９時５０分ごろ、横浜市都筑区加賀原の民家に住む６０代女性から「知らない男３人組が入ってきた」と１１０番があった。神奈川県警都筑署によると、男３人が１階の窓ガラスを割って押し入り、アクセサリーなどを奪って逃走したという。女性にけがはなかった。同署は強盗事件として、３人組の行方を追っている。
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