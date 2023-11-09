小鯛ら３人が首位 ＶＩＳＡ太平洋ゴルフ
2023年11月09日17時11分
【男子ゴルフ・三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ】第１日（９日、静岡・太平洋クラブ御殿場、７２６２ヤード＝パー７０、賞金総額２億円、優勝４０００万円）
ツアー１勝の小鯛竜也、ともに未勝利の幡地隆寛、大堀裕次郎の３人が６６で回って首位発進した。今平周吾、宮里優作ら５人が１打差の４位で追う。
６８の金谷拓実、蝉川泰果ら１６人が９位で並び、賞金ランキング１位の中島啓太、連覇の懸かる石川遼は６９で回って２５位。
小鯛ら３人が首位 ＶＩＳＡ太平洋ゴルフ
2023年11月09日17時11分
【男子ゴルフ・三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ】第１日（９日、静岡・太平洋クラブ御殿場、７２６２ヤード＝パー７０、賞金総額２億円、優勝４０００万円）
ツアー１勝の小鯛竜也、ともに未勝利の幡地隆寛、大堀裕次郎の３人が６６で回って首位発進した。今平周吾、宮里優作ら５人が１打差の４位で追う。
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